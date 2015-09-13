

Kâbe'de meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden Kazım Ekrem, Şükrü Kocatepe, Kadir Gökmen ve Ramazan Özmen ile kayıp olan Erol Karağaçlı'nın evine ateş düştü. Trabzonlu hacı adayı Erol Karağaçlı'nın (61) oğlu Bahadır Karağaçlı, babasıyla en son kaza günü telefonla görüştüğünü belirterek, “Bana, 'Tavafa gidiyoruz, her şey çok güzel oğlum, bol bol dua ediyoruz' dedi. Hacca gitmek için 9 yıl sıra beklemişti. Her şey Allah'tan” diye konuştu. Bahadır Karağaçlı, faciada yaralanan annesi Feride Karağaçlı'nın hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, “Kardeşimle, annemin yanına gitmek istiyoruz. Bu konuda devlet büyüklerimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz” diye konuştu. Resmi makamlar, eşinin öldüğünü söylediği Karağaçlı'nın durumunun henüz belli olmadığını duyurdu. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, bu tür kazalarda hayatlarını kaybedenlerin “hükmi şehit” kabul edildiğini açıkladı.