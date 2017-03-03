Hacı adayları, geçtiğimiz günlerde yapılan hac kuraları ile belirlenmişti. Şimdi de hac yedek listesi belli olacak. Peki hac yedek listesi ne zaman açıklanacak?



Hac ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları, geçtiğimiz günlerde yapılan hac kuraları ile belirlenmişti. Şimdi de hac yedek listesi belli olacak. Peki hac yedek listesi ne zaman açıklanacak?







HAC YEDEK LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?







Hac kuralarına katılan ve çekilişlerin ardından Hacca gitmeye hak kazanan 80 bin hacı adayı, 3 Mart - 13 Mart tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve kutsal topraklara gitmeyi garantileyecek.







Aynı zamanda bu adaylardan hariç olarak 16 - 24 Mart tarihleri arasında kura sırası gözetilerek dağıtılan konjtenjanlar dahilinde yeni kayıtlar alınacak.







kaynak:habertürk