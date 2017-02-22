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hac kuraları ne zaman çekilecek ?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK ?

Ülke genelinde birçok hacı adayının heyecanla beklediği hac kuraları günü geldi çattı. Peki hac kuraları ne zaman çekilecek?

Tarih : 22 Şubat 2017, 14:52
Puan Ver : Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek ?(10/10)10


2017 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?



Kayıtlarını yaptıran binlerce hacı adayı, Diyanet'ten gelecek bilgiyi bekliyor. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yaptığı açıklamada "Şimdiye kadar 59 bin 200 hacı adayı kutsal topraklara giderken bu yıl 80 bin hacı adayı kutsal topraklara gidecek." diyerek kontenjan artışı müjdesini verdi. Yaklaşık 340 bin kişinin başvuru yaptığı hac kuraları, yarın çekiliyor.

 



kaynak:habertürk








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