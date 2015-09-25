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HAC FACİASINDA 4 TÜRK DE YAŞAMINI YİTİRDİ


HAC FACİASINDA 4 TÜRK DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Tarih : 25 Eylül 2015, 10:26
Puan Ver : Hac Faciasında 4 Türk De Yaşamını Yitirdi(7/10)5


Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin 5 kilometre dışında  bulunan Mina'da yaşanan izdihamda hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının  kimlikleri, ailelerine haber verildikten sonra açıklanacak. 


 


Mekke'deki Hac idare Merkezi'nden yapılan açıklamada, Mina'da  gerçekleşen izdihamda hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının İzmir, Sivas, Samsun  ve Yozgat'tan kutsal topraklara geldiklerinin belirlendiği ifade edildi. 


 


Yaşamını yitirenlerin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten  kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.







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