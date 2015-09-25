HAC FACİASINDA 4 TÜRK DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin 5 kilometre dışında bulunan Mina'da yaşanan izdihamda hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının kimlikleri, ailelerine haber verildikten sonra açıklanacak.
Mekke'deki Hac idare Merkezi'nden yapılan açıklamada, Mina'da gerçekleşen izdihamda hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının İzmir, Sivas, Samsun ve Yozgat'tan kutsal topraklara geldiklerinin belirlendiği ifade edildi.
Yaşamını yitirenlerin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.
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