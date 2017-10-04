Kuzey Irak' yönetiminin bağımsızlık referandumundan geri adım atmayacağı konusunda kesin karar vermesinin ardından Habur'da başlatılan büyük tatbikatta bugün bir ilk yaşandı.

2. ORDU KOMUTANI DA BÖLGEDE

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı tır garajı yanında TSK tarafından 17 gün önce başlatılan ve Irak askerlerinin de katıldığı tatbikatı incelemek üzere 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel bölgeye gitti.

BİRLİKLERİ DENETLEDİ

Temel'in tatbikat bölgesinde incelemelerde bulunduğu, birlikleri denetlediği ve yetkililerden tatbikatla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada