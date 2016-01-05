HABUR SINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER BAŞLADI
ŞIRNAK'ın Cizre ile Silopi İlçesi'nde sürdürülen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla Kuzey Irak'ta mahsur kalan binlerce Türk Şoför, Türkiye'ye dönmeye başladı. Türkiye'ye giriş yapan araçlar, askeri konvoylar eşliğinde Silopi ve Cizre'den geçiyor.
Cizre ve Silopi ilçesinde 14 Aralık 2015 tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasakları ile birlikte habur Gümrük Kapısı'nın giriş-çıkışlara kapanması, binlerce Türk şoförünün Kuzey Irak'ta mahsur kalmasına sebep oldu. 25 gün mahsur kalan şoförler, bu Sabah saatlerinden itibaren yurda giriş yapmaya başladı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, pazar günü ziyaret ettiği Habur Gümrük Kapısı'nda yaptığı açıklamada sınır kapısının açılacağı yönündeki açıklaması ardından, bu sabah erken saatlerinden itibaren Habur Gümrak Kapısı'nda, araç geçişleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı.
Yasakların uygulanmaya başladığı sırada gümrük kapısının Türkiye tarafında bekleyen binlerce araç da Kuzey Irak'a geçmeye başladı. Türkiye'den Kuzey Irak'a günlük 500 araç giriş yaparken, karşı taraftan da günlük 750 aracın geçiş yapacağı belirtildi.
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