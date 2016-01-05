O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

habur sınır kapısı'ndan geçişler başladı

HABUR SINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER BAŞLADI

ŞIRNAK'ın Cizre ile Silopi İlçesi'nde sürdürülen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla Kuzey Irak'ta mahsur kalan binlerce Türk Şoför, Türkiye'ye dönmeye başladı. Türkiye'ye giriş yapan araçlar, askeri konvoylar eşliğinde Silopi ve Cizre'den geçiyor.

Tarih : 05 Ocak 2016, 13:54
Puan Ver : Habur Sınır Kapısı'ndan Geçişler Başladı(10/10)10


Cizre ve Silopi ilçesinde 14 Aralık 2015 tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasakları ile birlikte habur Gümrük Kapısı'nın giriş-çıkışlara kapanması, binlerce Türk şoförünün Kuzey Irak'ta mahsur kalmasına sebep oldu. 25 gün mahsur kalan şoförler, bu Sabah saatlerinden itibaren yurda giriş yapmaya başladı.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, pazar günü ziyaret ettiği Habur Gümrük Kapısı'nda yaptığı açıklamada sınır kapısının açılacağı yönündeki açıklaması ardından, bu sabah erken saatlerinden itibaren Habur Gümrak Kapısı'nda, araç geçişleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı.



Yasakların uygulanmaya başladığı sırada gümrük kapısının Türkiye tarafında bekleyen binlerce araç da Kuzey Irak'a geçmeye başladı. Türkiye'den Kuzey Irak'a günlük 500 araç giriş yaparken, karşı taraftan da günlük 750 aracın geçiş yapacağı belirtildi.








Etiketler: Habur  Sınır  Kapısı  Ndan  Geçişler  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER