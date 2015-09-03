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habersiz çıplak fotoğrafları çekildi !

HABERSİZ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ !

İspanya tatilinde çıplaklar plajına giden bir İtalyan kadın, burada kendisinden habersiz çekilen bir fotoğrafının plajın reklamı için kullanıldığını görünce dava açtı.

Tarih : 03 Eylül 2015, 12:03
Puan Ver : Habersiz Çıplak Fotoğrafları Çekildi !(8/10)11


 İki yıl önceki tatili sırasında çekilen fotoğrafın "nudizm" (çıplaklık akımı) temalı internet siteleri tarafından da kullanıldığını ve tüm dünyaya yayıldığını fark eden kadın, 500 bin euro tazminat istiyor.

 

İtalyan basını tarafından ismi yalnızca Stefania olarak açıklanan 38 yaşındaki kadın, Ağustos 2013'te İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda tatile çıktı ve bir gününü de bölgedeki bir çıplaklar kampında geçirmeye karar verdi.








Etiketler: Habersiz  Çıplak  Fotoğrafları  Çekildi      haber

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