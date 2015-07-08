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HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDENE MESLEKTEN İHRAÇ


HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDENE MESLEKTEN İHRAÇ
Tarih : 08 Temmuz 2015, 11:02
Puan Ver : Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Edene Meslekten İhraç(5/10)2


Emniyet ÖrgütüDisiplin Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandı.





Yeni kabul edilen tüzük ile daha önce yürürlükte olan disiplin tüzüğünün meslekten çıkarılmaya ilişkin eylem, işlem ve tutumları düzenleyen 8. maddesinde yer alan 42 fıkraya, 5 yeni fıkra daha eklendi.




Meslekten çıkarılmaya ilişkin düzenlemeleri içeren söz konusu maddeye yeni eklenen fıkralara göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan dinleme ve kaydetme işlemleri sırasında, "kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek",  "haberleşme içeriklerini ifşa etmek", "aleni olmayan konuşmaları tarafların herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek ve bu şekilde kaydedilen verileri ifşa etmek", işten çıkarılmayı gerektiren eylem arasında yer aldı.







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