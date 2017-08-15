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Haberi Olmadan Soyadı Değiştirilen Vatandaşın Hayatı Alt Üst Oldu

HABERİ OLMADAN SOYADI DEĞİŞTİRİLEN VATANDAŞIN HAYATI ALT ÜST OLDU

Şanlıurfa'da yaşayan Yaşar Tören'in hayatı, 20 yıl önce kim tarafından değiştirildiği bilinmeyen soyadı yüzünden kabusa döndü. Tören, soyadı yüzünden emekli dahi olamıyor.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Haberi Olmadan Soyadı Değiştirilen Vatandaşın Hayatı Alt Üst Oldu(5/10)1

Şanlıurfa'da yaşayan Yaşar Tören, 20 yıl önce kim tarafından değiştirildiğini bilmediği soyadını geri istiyor. Turan olan soyadının Tören yapıldıktan sonra maddi ve manevi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirten Yaşar Tören, yetkilerden yardım bekliyor.

SOYADINI GERİ ALMAK İÇİN HER YOLU DENEDİ

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Yaşar Tören, 20 yıl önce kim tarafından değiştirildiğini bilmediği soyadını geri almak için her yolu denedi. İlk ve ortaokulu Şanlıurfa'da okuduktan sonra yıllar önce eşi ve çocuklarıyla birlikte Mersin'e taşındığını belirten Yaşar Tören, ikametgah kağıdını almak için Mersin Nüfus Müdürlüğüne gittiğinde soyadının değiştiğini öğrendi. 20 yıldır çok sayıda dilekçeyle her yere başvurduğunu ancak bir netice alamadığını aktaran Tören, "Atadan, dededen kalan Turan soyadımı istiyorum" dedi.

"SOYADIMIZIN DEĞİŞMESİ İÇİN KİMSE DİLEKÇE VERMEDİ"

57 yaşındaki Yaşar Tören, 37 yıl Turan soyadı ile yaşadığını fakat birden soyadının değiştiğini öğrendiğini söyleyerek, "Ben yıllarca Yaşar Turan olarak hayatımı idame ettim. Askerliğim, okulum, sosyal hayatım, sigortam her şeyim Turan soyadıyla oldu. Daha sonra bir anda Turan olan soyadım Tören oldu. Kim yaptı, nasıl oldu araştırıyorum ama buladım. Ortada soyadımızın değişmesi için bir dilekçe veren de yok. 40 yıldır Mersin'de yaşıyorum. İlk ve ortaokulu Şanlıurfa'da okudum. Şimdi tekrar Şanlıurfa'ya, memleketime geldim. Soyadımızın değişmesi için kim işlem yaptı, her yerde araştırdım. Ailede de soyadımızın değişmesi için kimse dilekçe vermedi. Askerliğimi de İzmir Lüleburgaz'da Turan soyadı ile yaptım. Gençliğimde Mersin'de hep Turan soyadı ile sigortalı çalıştım. Nasıl Tören oldu, anlayamadım" dedi.

"BU SOYADI NEREDEN GELDİ BEN DE BİLMİYORUM"

Atadan, dededen kendisine kalan Turan soyadını geri isteyen vatandaş Yaşar Tören, "Atadan, dededen soyadımız Turan, bu soyadı ile memleketime hizmet ettim, askerliğimi yaptım. Arkadaşlarım bana soy ismin Turan mı yoksa Tören mi diyor. Bu soyadı nereden geldi ben de bilmiyorum, diyorum. Soyadım nasıl değişti, nasıl oldu ben de hiç bir şey bilmiyorum. Okul arkadaşlarım, asker arkadaşlarım beni Yaşar Turan olarak biliyor. Şimdi beni kimse Yaşar Tören olarak tanımıyor. Askerlik kaydım, okul diplomam, sigorta kaydım hepsi Turan soyadı üzerine yapıldı. Şu anda Tören olduğu için hiçbir kaydım görünmüyor. Gençliğimde çalıştığımda Turan soyadı üzerine sigorta kaydım olduğu için şu anda tören olduğundan yatırdığım sigorta primleri görünmüyor" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ OLAMIYORUM"

30 yıl önce eşinden ayrılarak yalnız yaşadığını aktaran Tören, yıllar önce değişen soyadı nedeniyle emekli olamadığını söyledi. Tören, "Tek başıma yaşıyorum. Maddi durumum da çok iyi değil ve soyadım değiştiği için ekmekli olamıyorum. 40 yıl Turan olarak yaşadım, sonra bir baktım soyadım Tören olarak değişmiş. Kurumlara dilekçe veriyorum, hepsi başka bir yere yönlendiriyor. Ankara'ya git dediler, arşivlere bak, her yere gittim fakat bir sonuç alamadım. Yetkililerden tek isteğim bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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