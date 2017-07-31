HABER KANALINDAKİ MONTAJ ODASINDAN DEV BİR PİTON ÇIKTI!
Avustralya'da haber kanalına gelen gazeteci, masanın üzerindeki bilgisayarların arkasına gizlenmiş dev bir piton yılanıyla karşılaştı.
Dünyanın bir çok yerinde insanlar ofislerinde küçük bir böcek görmekten bile korkarken Avustralya'lı Channel 9 haber kanalı için çalışan gazateci Darwin ofise geldiğinde masa üstündeki bilgisayarların arkasına gizlenmiş dev bir piton yılanı gördü.
KADIN ÇIPLAK ELLE YILANI TUTUP ÇANTAYA KOYDU
Gazeteci olayı ofiste çalışan bir kadına söyledi. Odaya gelen kadın gayet saki nbir şekilde bir kablo ile yılanı bilgisayarın arkasından çıkarıp çıplak el ile yılanı bir çantanın içine koydu.
GAZETECİ DE KADININ YAPTIĞINA İNANAMADI
O anları videoya alan gazetecinin videoada, "Yılanı gördüğümde kanım dondu, kadın yılanı çıplak el ile nasıl tutmayı başardı" dediği duyuluyor.
Kaynak: haberinburada
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