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hababam sınıfı'nın 41.yılı arabalı sinemayla kutlanacak

HABABAM SINIFI'NIN 41.YILI ARABALI SİNEMAYLA KUTLANACAK

“Hababam Sınıfı” oyuncularının katılımlarıyla, filmin çekildiği döneme ait onlarca klasik otomobilden izlenecek.

Tarih : 09 Haziran 2016, 11:04
Puan Ver : Hababam Sınıfı'nın 41.Yılı Arabalı Sinemayla Kutlanacak(7/10)6


“Hababam Sınıfı” oyuncularının katılımlarıyla, filmin çekildiği döneme ait onlarca klasik otomobilden izlenecek. Etkinlikte Özel Çamlıca Lisesi'ne Akil Öğretmeni'ni ziyarete gelen Bakan Bey'in 1957 model aracı da, flama ve resmi plakasıyla birlikte filmden görsellerle süslenmiş şekilde sergilenecek. Film; Hafize Ana'nın ders aralarında çaldığı orijinal zille başlayacak ve oyuncularla birlikte 41.yıl pastası kesilecek.



İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği İKOD ve Arzu Film işbirliğiyle Fenerbahçe Dalyan Club'da gerçekleşecek etkinlikte, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz romanından uyarlanan ve 1975 yılında usta yönetmen Ertem Eğilmez tarafından sinemaya aktarılan Hababam Sınıfı'nın 2.seri filmi “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” Hayta İsmail, Postal Rıza, Bacaksız gibi çeşitli lakapları olan birçok oyuncusunun ve 2000'li yıllarda çekilen Hababam Sınıfı devam filmlerinin yapımcı yönetmeni Ferdi Eğilmez'in katılımlarıyla,1960'lı ve 1970'li yıllara ait bir döneme damgasını vurmuş klasik otomobillerden izlenecek.“Yeşilçam'a Saygı” temalı etkinliklerine bir yenisini daha ekleyecek olan İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, Hababam Sınıfı'nın haylaz ama bir o kadar da sevimli ve dostluğa çok önem veren öğrencilerini yıllar sonra çok farklı bir organizasyonla bir araya getirecek.



Arzu Film'in yapımcılığını,Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği Hababam Sınıfının İnek Şaban'ı Kemal Sunal, Hafize Ana'sı Adile Naşit,Domdom Ali'si Feridun Şavlı,Paşa Nuri'si Sıtkı Akçatepe,Tulum Hayri'si Cem Gürdap ve artık hayatta olmayan diğer oyuncuları,41 yıl sonra hayatta olan diğer oyuncularıyla anılacak.



TARİH: 11 HAZİRAN CUMARTESİ – SAAT: 21.00



 



YER: DALYAN CLUB – Atlıhan Sok.No:3 Fenerbahçe/Kadıköy





 





 





 










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