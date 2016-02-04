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H1N1 VİRÜSÜNDEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ


H1N1 VİRÜSÜNDEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Tarih : 04 Şubat 2016, 18:02
Puan Ver : H1N1 Virüsünden 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti(6/10)4


Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak ayından bu yana soğuk algınlığı, nefes alamama, yüksek ateş, boğaz ağrısı şikayetleriyle Tunceli Devlet Hastanesi'ne 25 hastanın başvuruda bulunduğunu söyledi.



Bu hastalardan H1N1 şüphesi taşıyan 19'undan numune alınarak Erzurum Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarına gönderildiğini ve 11 hastanın tetkikinin pozitif sonuçlandığını belirten Şahin, "Bu hastalarımızdan 9'u sıhhatle taburcu oldular. Maalesef 2 yaşındaki bebeğimiz sevk edildiği Elazığ'da yaşamını kaybetti. Bir hastamızın da halen Tunceli Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor' dedi.








Etiketler: H1N1  Virüsünden  2  Yaşındaki  Çocuk  Hayatını  Kaybetti    haber

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