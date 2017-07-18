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Güzellik kraliçesi, çete üyeliğinden hapsi boyladı

GÜZELLİK KRALİÇESİ, ÇETE ÜYELİĞİNDEN HAPSİ BOYLADI

The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk Türk kızı, iş adamlarının çıplak fotoğraflarını çekip şantajla paralarını alan çetenin üyesi olmaktan tutuklandı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Güzellik Kraliçesi, Çete Üyeliğinden Hapsi Boyladı(9/10)5

The Queen of Eurosiya Güzellik Yarışması'nı kazanan ilk Türk kızı olan ve geçtiğimiz mart ayında düzenlenen "Fashion Week" defilesine hazırlanırken kalp krizi geçiren manken Sibel Demiralp, iş adamalarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında çete üyesi suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

ŞANTAJLA 2 TRİLYONA YAKIN PARA ALDILAR

Milliyet Gazetesi'nden Ferit Zengin'in haberine göre; Adana merkezli olan ve 4 üyesi gözaltına alınıp tutuklanan çetenin liderini arayan polis, ilk tespitlerde çetenin son 4 ay içerisinde, 4 işadamına benzer tuzaklar kurup, şantajla 2 trilyona yakın parayı kendi hesaplarına aktarttığını belirledi.

MANKEN DEMİRALP, ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Manken Sibel Demiralp'ın tuzağına düşürdüğü iş adamlarından H.F., geçtiğimiz salı günü polise ihbarda bulundu. İş adamının iddiasına göre Demiralp, kendisini İstanbul Şişli'de bir eve davet edip, önce çıplak fotoğraflarını çekti, ardından da çete üyelerine dövdürğü, şantaj yaptı. İddiaları dikkate alan polis, manken Demirlap ve Ahmet S., Ferdi A. ve Merve E. isimli çete üyelerini yakalayıp gözaltına aldı.

MAHKEME TUTUKLANMASINA HÜKMETTİ

Gözaltına alınan manken Demiralp ve 3 çete üyesi , iş adamı H.F. tarafından teşhis edildikten sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan manken Demiralp, polis tarafından tutuklandı. Öte yandan mahkeme çetenin lideri olmakla suçlanan Şükrü K. İle kardeşi Erkan K.nin banka hesaplarına el konulmasına hükmetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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