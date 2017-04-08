Tayland'da trans bireyler askerlikten muafiyet alabilmek için uzun ve zorlu bir süreçten geçiyor. Uluslararası trans güzellik kraliçesi Patra Wirunthanakij de askerlik şubesinde kuyruğa girdi.



Tayland'da transseksüeller aslında askerlik hizmetinden muaf ama kimliklerini değiştirmelerine izin verilmediğinden dolayı muafiyet belgesi almak için uzun ve zorlu bir bürokratik sürece girmek zorunda kalıyorlar. LGBTİ kuruluşları trans bireylerin böylesi bir emrivakiye maruz bırakılmasını eleştiriyor.



Tayland'da trans bireyler askerlikten muafiyet alabilmek için uzun ve zorlu bir süreçten geçiyor. Uluslararası trans güzellik kraliçesi Patra Wirunthanakij de askerlik şubesinde kuyruğa girdi.







kaynak:hürriyet