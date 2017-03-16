

Dermatoloji Uzmanı Dr. Melda Demirtaşoğlu, yorgun ve cansız olan ciltlere uygulanan gözaltı ışık dolgusunun tedavi şekli hakkında bilgi vererek, "Uygulama bölgesinin zengin damarsal yapısından dolayı tecrübeli hekimler tarafından uygulanması gerekir. Keskin iğne kullanılması o bölgedeki damarlara hasar verebileceğinden uygulama keskin olmayan 'kanül' denilen araçlarla yapılmalıdır" dedi.







Dr. Melda Demirtaşoğlu, cilt altındaki yağ dokusunda incelmeye bağlı çökme ve renk koyulaşması sonucunda uygulanan gözaltı ışık dolgusu hakkında önemli bilgiler aktardı.







Dr. Demirtaşoğlu, bu durum sonucunda ciltlerin yorgun ve cansız göründüğünü ifade ederek, dolgularla görüntünün önüne geçileceğini söyledi. Keskin iğne kullanılmasının damarlara zarar verebileceğini ifade eden Demirtaşoğlu, uygulamanın keskin olmayan kanül denilen araçlarla yapılması gerektiğine dikkat çekti.







kaynak:habertürk