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Güzel sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı, kahveleri kendi dağıttı

GÜZEL SUNUCU EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI, KAHVELERİ KENDİ DAĞITTI

Güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Emre Tavukçuoğlu ile sözlendi. Güzel sunucusu sevgilisine kendi elleriyle kahve ikram etti.

Tarih : 07 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı(9/10)5

Güzel Sunucu Simge Fıstıkoğlu yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Emre Tavukçuoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atıp sözlendi.

KENDİ ELLERİYLE MÜSTAKBEL KOCASINA KAHVE İKRAM ETTİ

Geçtiğimiz aylarda evlenme teklif eden Emre Tavukçuoğlu ailesiyle birlikte Simge Fıstıkoğlu'nu istemek üzere evine gitti. Güzel sunucu söz töreninde kendi elleriyle müstakbel kocasına kahve ikram etti, yüzükler takıldı kurdele kesildi ve iki isim resmen sözlenmiş oldu.

"ALLAH BİR YASTIKTA KOCATSIN"

Söz töreninde çekilen fotoğrafları Simge Fıstıkoğlu Instagram hesabından ""Efendim gençler birbirini sevmiş, size de 'Allah bir yastıkta kocatsın' demek düşer " sözleriyle paylaştı.

İşte Simge Fıstıkoğlu'nun söz töreninden fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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