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Güzel Oyuncu Hazer Ergüçlü, PKK Propagandası Yapmak Suçuyla İfade Verdi

GÜZEL OYUNCU HAZER ERGÜÇLÜ, PKK PROPAGANDASI YAPMAK SUÇUYLA İFADE VERDİ

Hazar Ergüçlü, PKK belgeselini sosyal medyada yayımlayarak örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcı karşısına çıktı. Ergüçlü "Filme açıp bakmadım "diyerek kendini savundu.

Tarih : 30 Ekim 2017, 08:40
Puan Ver : Güzel Oyuncu Hazer Ergüçlü, Pkk Propagandası Yapmak Suçuyla İfade Verdi(5/10)1

Star TV'de yayınlanan Medcezir dizisiyle izleyicinin beğenisini kazanan güzel oyuncu Hazer Ergüçlü, PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle savcılık karşısına çıktı.

"FİLME AÇIP BAKMADIM" DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan oyuncu Hazar Ergüçlü geçen günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Hazar Ergüçlü, "Bana sosyal medyadan çok fazla kısa film geliyor. Ben de paylaşıyorum. Söz konusu film bir takipçimden geldi. Açıp bakmadım. Bir takipçimin uyarısı üzerine de sildim" dedi.

Savcılık da soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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