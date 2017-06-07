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güzel olmak uğruna açlıktan öldü!

GÜZEL OLMAK UĞRUNA AÇLIKTAN ÖLDÜ!

Zayıflamak için neredeyse hiç yemek yemeyen eski Miss Germany 2006 güzeli Henriette Hömke hayatını kaybetti.

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:12
Puan Ver : Güzel Olmak Uğruna Açlıktan Öldü!(8/10)5



DHA'nın haberine göre; anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden 29 yaşındaki mankenin ölümü Alman medyasında geniş yer buldu.




10 yıl önce 63 kilo olan Henriette Hömke'nin 40 kilo iken hayatını kaybettiği belirtildi.




Miss Germany 2007 finaline katılan Miss Germany 2006 finalistleri içinde Türk kökenli model ve eski sunuculardan Şebnem Schaefer bulunuyordu.




Model Şebnem Schaefer Miss Germany 2007 finalinde ikinci seçilmişti. Anoreksi hastalığına yenik düşen Alman güzel Henriette Hömke güzellik yarışmasında dereceye girememişti.



 



kaynak:habertürk












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