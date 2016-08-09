

Bacak bölgesindeki fazla yağlanma, şekil bozuklukları ve sarkmalar, özellikle kadınların çok şikayet ettiği estetik konular arasında. Ancak uzmanlara göre, teknolojik uygulamalar sayesinde kısa sürede bacakları istenilen forma kavuşturmak, kusursuz yani “sütun” gibi bacaklara sahip olmak mümkün.







İç basenden bileğe kadar tüm bacağın şekillendirilebildiğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Esra Bilgen, basen bölgesi kalınlaşmalarının, kilo verme sonrası özellikle iç basen bölgesinde olan deri sarkmalarının ve diz içlerindeki yağ birikmelerinin bacak estetiği için başlıca nedenler olduğunu söyledi.







Yanı sıra son yıllarda diz altı ve ayak bileği kalınlaşması ile ilgili şikayetlerde de artış olduğunu aktaran Dr. Bilgen, “Kusursuz bacaklara sahip olmak için uygulanan liposuction ya da lipoliz işlemleri 0.5 cm'lik birkaç delikten girilerek yapılmakta ve işlem sonucunda herhangi bir iz kalmamaktadır” dedi.







BİLEK BÖLGESİ PROBLEMLERİ İÇİN LAZER LİPOLİZ







Bacak estetiği için ayrıntılı muayene sonrası lipoliz ya da liposuction uygulamalarından hangisinin yapılacağına karar verildiğini belirten Bilgen, yöntemlerin özellikleri hakkında şunları söyledi:







“Kelime olarak yağın eritilmesi anlamına gelen lipoliz işleminde genellikle lazer kullanılmaktadır. Ayrıca ultrasonik dalgalarla yağı parçalayan aletler de bulunmaktadır. Özellikle bilek bölgesinde lipoliz uygulamaları ile başarılı sonuçlar alınır. Hangi teknikle olursa olsun yağlar parçalandıktan sonra eritilen miktara göre ya kendi haline bırakılır ya da suction adı verilen emme işlemine tabi tutulur. İşlem sonrası lenfatik dolaşımla vücut, kendisi eriyen yağları o bölgeden uzaklaştıracaktır.



ERİTİLEN YAĞ MİKTARI FAZLAYSA…







Eğer eritilen yağ miktarı vücudun kendi kendisine uzaklaştırabileceğinden daha fazla ise suction işlemi yapılır. Diz bölgesinde eritme işlemi ile birlikte suction uygulaması başarı oranını arttırır. Ancak hangi yöntemin uygulanacağına mutlaka ayrıntılı fiziksel muayene sonrası karar verilmelidir. İşlem 1-2 saat sürer ve işlemden 4-6 saatlik gözlem sonrası kişi taburcu edilebilir. 3-4 hafta kadar korse gibi basınçlı giysiler öneriyoruz. 2-3 hafta kadar da ağır egzersizden kaçınmak gerekir.”







RAHATLIKLA ELBİSE VE ETEK GİYMEK İSTEYENLER İÇİN…







Özellikle elbise ve etek giydiğinde birçok kadının bacaklarındaki şekilsel görünümden rahatsız olduğunu söyleyen Dr. Bilgen, “Liposuction; yani yağ aldırma işlemi ile bacak estetiği de günümüzde sıkça uygulanan yöntemlerdendir. Vücut dengesi oranı ön planda tutularak bacaklardaki sorunlu bölgelere liposuction işlemi uygulanır. Sorunlu bölgelerdeki yağların dengeli şekilde alınması bacaklarda estetik görünüm için çok önemlidir” diye konuştu.







BACAKTAKİ SARKMALAR UYLUK GERME İLE GİDERİLİYOR







Dr. Bilgen'e göre, bacaklardaki görsel problemler sadece aşırı yağlanma olmayabilir. Bazen de kilo alıp vermeye bağlı ya da yaşın ilerlemesi ile birlikte deri elastikiyetinin kaybolması sonucu sarkmalar oluşabilir. Bilgen, bu durumda yapılacakları ise şöyle anlattı:







“Bacak ve iç basen bölgesindeki deri sarkmalarında uyluk germe yöntemi ile cerrahi olarak düzeltme sağlanabilir. Tercihen genel anestezi ile bazen de spinal anestezi ile yapılan cerrahi bir uygulamadır. Uyluk germe işleminden sonra hastanın klinik durumuna göre 1-2 gün hastanede kalış gerekir.