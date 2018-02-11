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Güvercinleri İçin Bin Liraya 2 Ev Tuttu, İçini Kuşlara Göre Döşedi

GÜVERCİNLERİ İÇİN BİN LİRAYA 2 EV TUTTU, İÇİNİ KUŞLARA GÖRE DÖŞEDİ

Erzurum'da güvercin tutkunu Diyarbakır gazisi Yavuz Erzincanlı, beslediği 40 evcil güvercini için iki ayrı ev kiraladı.Tekini 500 liradan tuttuğu evleri kuşları için özel olarak dizayn etti.

Tarih : 11 Şubat 2018, 23:10
Puan Ver : Güvercinleri İçin Bin Liraya 2 Ev Tuttu, İçini Kuşlara Göre Döşedi(9/10)5

Erzurumlu hayvansever, Diyarbakır gazisi Yavuz Erzincanlı, beslediği 40 evcil güvercini için iki ayrı ev kiraladı. Özel olarak dizayn edilen evlerde güvercinleriyle yakından ilgilenen 4 çocuk babası Erzincanlı, ailesinin yaşadığı eve gösterdiği ilgiyi kuşlarının yaşadığı eve de gösteriyor.

KUŞ SEVGİSİNİ TARİF EDEMEM

Diyarbakır'da vatani görevini yaparken 1985 yılında geçirdiği trafik kazası yüzde 60 görme kaybı yaşayan ve gazi olan Erzurum Güvercin Federasyon Başkanı Yavuz Erzincanlı, çocukluğundan itibaren güvercin besliyor. Kuşların fiyatının 10 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar yükseldiğini söyleyen Erzincanlı, kuş sevgisinin tarif edilemeyeceğini söyledi.

Erzurum'da bine yakın güvercin besleyen olduğunu vurgulayan Erzincanlı, "Herkesin içinde bir havyan sevgisi vardır. Kendimi bildim bileli güvercin besliyorum.

KUŞ SEVGİSİNDE HUZUR BULDUM

Güvercinlerimin yanında olduğum zaman huzur buluyor ve stres atıyorum. Askerde gazi oldum ve birçok sıkıntılar yaşadım. Güvercinler sayesinde sıkıntıların üstesinden geldim.

Bu sevgi bir tedavi gibidir. Birçok arkadaşım kumar ve alkol bağımlılığından güvercin besleyerek kurtuldu" diye konuştu.

İKİ KATLI İKİ AYRI BİNA KİRALADI

Eskiden güvercinleri evinin çatı katında veya bodrumunda beslediğini sözlerine ekleyen Yavuz Erzincanlı, kentsel dönüşüm nedeniyle evlerinin yıkılıp şehir merkezine taşınınca güvercinleri için iki tane ikişer katlı eski Erzurum evlerinden kiralamak zorunda aldığını belirtti.

KUŞLARI AİLEM GİBİ ÖZENLE BÜYÜTÜYORUM

Tekini 500 liradan kiraladığı evlerin odalarını güvercinleri için dizayn eden Erzincanlı şunları söyledi; "Çocuklukta merakla başlayan kuş besleyiciliği kısa sürede tutkuya dönüştü. Aile bireyi gibi gördüğüm kuşları özenle büyütüp, yarışmalara katıyorum.

Onlardan yavrular alıp, büyütüyorum. Onlarsız bir hayat ise hiç düşünemiyorum. Her sabah erkenden uyanıp kuşların bulunduğu evlere gider saatlerce onlarla ilgilenirim. Yemlerini, sularını verir sohbete derim. Biz güvercin sevenlerin tek korkusu kiraladığımız evlerin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılması. Büyükşehir belediyesinden isteğimiz bizler için bir alan oluşturması."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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