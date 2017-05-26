

Kuveyt'te gümrük görevlileri, bir güvercinin sırtına bağlanmış kumaş bir cepte 178 adet uyuşturucu hap buldu. Güvercin, Kuveyt-Irak sınır bölgesinde El Abdali gümrük binası yakınlarında yakalandı.







Güvercinin taşıdığı uyuşturucu haplar arasında, partilerde kullanılan yasadışı kematin maddesinin de olduğu öğrenildi.







Gümrük yetkilileri, daha önce güvercinlerle uyuşturucu taşındığını duyduklarını ama uyuşturucu taşıyan bir güvercini ilk defa yakaladıklarını söyledi.







kaynak:milliyet