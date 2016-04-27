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güvenlik zirvesinden katyuşa önleme planı çıktı

GÜVENLİK ZİRVESİNDEN KATYUŞA ÖNLEME PLANI ÇIKTI

Kilis sınırı için ABD'den talep edilen HIMARS füzeleri gelene kadar Türkiye kendini korumaya devam edecek.

Tarih : 27 Nisan 2016, 09:16
Puan Ver : Güvenlik Zirvesinden Katyuşa Önleme Planı Çıktı(5/10)5


GÜNEYE İTME

 

ABD'nin ve Türkiye'nin eğittiği muhaliflerin de desteğiyle DAEŞ'in, roketlerin menzili dışında kalacak sınırdan 25-30 km güneye itilmesi hedefleniyor. Koalisyon güçleriyle tam anlamıyla işbirliği sağlanırsa DAEŞ'in 1 ay gibi sürede güneye doğru süpürüleceği değerlendiriliyor.

 

KALICI TEDBİR

 

İkinci hedef güvenli bölge oluşturulduktan sonra DAEŞ'in kalıcı olarak bertaraf edilmesi ancak bu kısa vadede pek mümkün görünmüyor. Askeri önlemlerle siyasi ve diplomatik girişimlerle sonuç alınabileceği vurgulanıyor.

 

ANGAJMAN YOK

 

TSK, artık DAEŞ tehdidine karşı angajman kuralları gereği ‘misliyle karşılık vermek' yerine, Türkiye ve Suriye içindeki keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen sabit ve hareketli hedefleri kara ve hava atış destek vasıtalarıyla, karşı saldırı beklemeden vuruyor. Tespit edilen hedefler sadece Fırtına obüsleriyle değil, tank atışlarıyla da etkisiz hale getiriliyor.

 

310 MM'LİK ROKETLER

 

DAEŞ, 82-132-310 mm'lik çok namlulu Katyuşa roketleri kullanıyor. Koalisyon uçaklarının Cakka'da son vurduğu 132 mm'lik 30 km menzilli Katyuşa rampasıydı. DAEŞ, roketleri daha çok 10-12 km'den atıyor. 25 km'den atılırsa hedefte sapmalar oluyor. DAEŞ, 25-30 km güneye süpürülürse roket tehdidi geçici de olsa bertaraf edilmiş olacak.

 

1-3 DAKİKA

 

TSK, Suriye'den atılan roket rampalarını sabit hedefse anında vuruyor. Hareketli hedeflerin koordinatları ise 1-3 dakikada tespit ediliyor. Hedeflerin koordinatlarının tespitinde İHA'lar ve AN/TPQ-37 radarlarının yanı sıra haber elemanları kullanılıyor. İçerideki müzahir güçler de koordinatların tespitinde ve DAEŞ'e karşı saldırılarda etkili olarak kullanılıyor. İlk başta sınırdaki kalekolları hedef alan DAEŞ, şimdi halkta infial oluşturmak için şehir merkezlerini vuruyor.

 

İKİNCİ KEZ HAVALANDI

 

Cakka'da önceki gün hava harekâtıyla vurulan Katyuşa rampası, 22 Nisan günü Kilis'te 14 yaşındaki Mahmut Emre Arslan'ın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı yapan DAEŞ hedefiydi. ABD uçakları saat 21.00'de havalandı ancak “Hedef tespit edilemedi” gerekçesiyle üsse geri döndü. TSK unsurlarının lazerle işaretlediği hedef, tekrar havalanan uçaklarla gece 01.00'de vuruldu.








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