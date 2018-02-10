GÜVENLİK MÜDÜRÜ, ENGELLİ TARAFTARI TOKATLAYINCA ORTALIK KARIŞTI
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında tribünde bulunan güvenlik müdürü, Beşiktaşlı taraftarı tokatlayınca sosyal medya ayağa kalktı.
Ziraat Türkiye Kupasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan rövanş maçında bir skandal yaşandı. Karşılaşmanın devam ettiği esnada tribünde bulunan ve maçı izleyen engelli bir vatandaş güvenlik müdürü tarafından tokatlandı.
TARAFTARLAR YASAL İŞLEM BAŞLATILMASINI İSTİYOR
Taraftarların gözü önünde gerçekleşen olay sonrası taraftarlar ve birçok vatandaş sosyal medyada güvenlik müdürüne ateş püskürdü. Beşiktaşlı olduğu öğrenilen engelli taraftara tokat atan güvenlik müdürü ile ilgili taraftarlar yasal işlem başlatışmasını istiyor.
Kaynak: haberinburada
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