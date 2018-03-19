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GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN TÜFEKLİ HIRSIZLAR TUTUKLANDI!


Güvenlik kamerasına yakalanan tüfekli hırsızlar tutuklandı!
Tarih : 19 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Güvenlik Kamerasına Yakalanan Tüfekli Hırsızlar Tutuklandı!(9/10)5

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir market 10 Şubat'ta maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Ellerinde pompalı tüfek ve pala bulunan gaspçılar, müşteriler olduğu sırada girdikleri marketi soydu. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

250 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 250 kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin gasp sonrasında pompalı tüfek ve palayı attıklarını daha sonra bir minibüse binerek kaçtıklarını belirledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri kimliğini belirlediği gasp şüphelilerinin yakalanması için operasyon 16 Mart'ta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli M.A.(20) ve Y.U.(21) yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUDAN SABIKALIYDILAR

M.A.'nın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan, Y.U.'nun ise 'Hırsızlık', Uyuşturucu madde kullanmak', 'Gasp' ve 'Ruhsatsız tabanca taşımak' suçlarından 6 kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A. ve Y.U. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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