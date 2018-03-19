GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN TÜFEKLİ HIRSIZLAR TUTUKLANDI!
Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir market 10 Şubat'ta maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Ellerinde pompalı tüfek ve pala bulunan gaspçılar, müşteriler olduğu sırada girdikleri marketi soydu. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.
250 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 250 kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin gasp sonrasında pompalı tüfek ve palayı attıklarını daha sonra bir minibüse binerek kaçtıklarını belirledi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis ekipleri kimliğini belirlediği gasp şüphelilerinin yakalanması için operasyon 16 Mart'ta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli M.A.(20) ve Y.U.(21) yakalanarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCUDAN SABIKALIYDILAR
M.A.'nın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan, Y.U.'nun ise 'Hırsızlık', Uyuşturucu madde kullanmak', 'Gasp' ve 'Ruhsatsız tabanca taşımak' suçlarından 6 kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.A. ve Y.U. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'ya Büyük Darbe! 2 Sözde Üst Düzey Yönetici Öldürüldü
- Uyuşturucu Çetesi Çökertildi: 184 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
- Hükümet'ten Afrin Yorumu: Ypg Çekilmedi, Kaçtı!
- Büyük Operasyon! Dünyanın En Pahalı 2. Maddesi Ankara'da Ele Geçirildi
- İstanbul İçin Korkutan Senaryo: Metro Girişi Deniz Altında Kalacak!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İslam'a Geçip Başörtüsü Takmayı Reddeden Sevgilisini Öldürdü
- Yılanlara Fısıldayan Adamın Sonunu Kral Kobra Getirdi
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Annesiyle Babasının Görüşmesine İzin Vermiyor
- Sabah İş, Akşam Hücre! Ultra Lüks Bir Kayak Merkezi Değil, Dünyanın En Modern Hapishanesi
- Çin'den Abd'ye Nota! Dünya Devleri Tayvan'da Karşı Karşıya Geldi
Bu Haberle İlgili Yorumlar