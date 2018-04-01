İstanbul Zeytinburnu'nda bir apartmana giren hırsız adeta apartmanı soyup soğana çevirdi. Hırsızın kameraları fark etmesine rağmen her bir kattan çaldığı eşyaları tek bir poşete doldurup paketlemesi bu kadarına da pes dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Zeytinburnu'nda meydana gelen olayda 4 katlı bir apartmana giren şüpheli bir kişi apartmanda bulunan katları tek tek dolaşarak keşif yaptı. Binaya giriş çıkış olmadığından emin olduktan sonra harekete geçen şüpheli 4'üncü kattan alt katlara doğru dairelerin önünden ayakkabıları çalmaya başladı. Alt katlara indiği sırada bina içerisine serilen bir halıyı ve hırkayı katlayarak yanına alan hırsız, daha sonra bütün çaldığı eşyaları bir araya topladı.

KAĞIT BARDAKLARI BİLE ÇALDI

Hırsız çaldığı hırkayla poşete doldurduğu diğer eşyaları gizledikten sonra binanın çıkışına yöneldi. Zemin kata geldiğinde bir kutunun dikkatini çekmesi üzerine kutuyu yırtan hırsız burada bulunan kağıt bardakları bile çalarak apartmandan ayrıldı. Apartmanı deyim yerindeyse soyup soğana çeviren hırsızın soğukkanlı tavırları güvenlik kameralarına yansırken, olay bu kadarına da pes dedirtti.

HIRSIZIN SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli bir kişi önce apartmanın içerisine giriyor ve keşif yapmaya başlıyor. Keşif yaptıktan sonra üst katlarda bulunan eşyaları çalarak zemin kata getiren hırsızın birkaç defa apartmanın üst katlarına inip çıktığı görülüyor. Zemin kata taşıdığı halı, ayakkabı, hırka ve kağıt bardakları soğukkanlı tavırlarla paketlemeye başladığı görülüyor. Çaldığı ayakkabıların üzerini yine çaldığı bir hırka ile kapatan hırsızın eşyaları tek bir poşete doldurduktan sonra apartmandan ayrılması görüntülere yansıyor.

Kaynak: haberinburada