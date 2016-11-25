Dünyaca ünlü güvenli mesajlaşma uygulaması yeni hizmetini devreye aldı. Güvenli mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkan Telegram yaptığı duyuru ile gizliliğe dayalı blog servisini devreye aldığını duyurdu. Gizliliğe dayalı blog servisi ve diğer detaylar haberimizde.



Dünyaca ünlü güvenli mesajlaşma uygulaması yeni hizmetini devreye aldı. Güvenli mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkan Telegram yaptığı duyuru ile gizliliğe dayalı blog servisini devreye aldığını duyurdu. Gizliliğe dayalı blog servisi ve diğer detaylar haberimizde.







Güvenli mesajlaşmaya odaklanan mesajlaşma uygulaması Telegram artık bir blog platformuna da sahip.



100 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip servis minimalist ve gizliliğe dayalı servisini sundu. Servis ilginç seçenekler sunan sistemiyle değişik bir yayın tarzına sahip. Tumblr gibi küçük not ve paylaşımların yapılabildiği uygulamada her şeyiniz gizli kalıyor. Oldukça kolay şekilde üye olunabilen ve kullanılabilen uygulama gizliliğe önem veren yayıncılara hitap ediyor.



Techcrunch‘ın haberine göre blog servisinde yayınladığınız yazıları Instant View özelliği sayesinde hem Telegram'da hem de Facebook, Twitter gibi uygulamalarda paylaşabilmeniz mümkün.







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