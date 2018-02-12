Dünyaca Ünlü Sosyal Paylaşım Platformu Çöktü!
Trump'ın Oğluna Zarflı Saldırı! Gelini Hastanelik Oldu
Ecdat Yurdunda Bayrağımıza Çirkin Saldırı!
İsrail, Batı Şeria'yı Ele Geçirmek İçin Abd İle Görüşüyor
Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
Pkk Yandaşları, Almanya'nın İkinci Büyük Partisini Bastı!
2 Erkek Ve 1 Kadın Aynı Yatağı Paylaşıyor, Görenler Hayret Ediyor
Cenazesini Binler Uğurlamıştı! Afrin Şehidinin Vasiyeti Yerine Geliyor
Kritik Toplantının Tarihi Belli Oldu! Başbakan, Almanya'ya Gidiyor
Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
Edirne'de Okul Servisi İle Minibüs Çarpıştı: 11 Kişi Yaralandı
Gaziden Tüyleri Diken Diken Eden Sözler: Afrin'de Bir Düğün Havası Var
Abd'den Skandal Karar! Pyd/Pkk'ya Bütçeden Pay Ayırdı!
Galatasaray Şovla Zirveye Geçti
Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Alarm! Silah Sesleri Duyuldu
Genç Kaynana Şehvet Uyandırır Sözleriyle Tepki Çekmişti, İstifa Etti
Eminönü'nde Ortaya Çıktılar! Gören Şaştı Kaldı
Suriye'deki Gerilime İngiltere'de Dahil Oldu: İsrail'i Destekliyoruz
Kocası, Kan Terleyen Eşini Cadı Diyerek Terk Etti

Güvenli liman altına akın ettiler! Tüm zamanların rekoru kırıldı

GÜVENLİ LİMAN ALTINA AKIN ETTİLER! TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Jeopolitik risklerdeki artış ve dövizdeki oynaklığın etkisiyle vatandaş güvenli liman altına yönelirken bankalardaki altın hesapları geçen yıl 24,1 milyar lira ile rekor seviyeye yükseldi.

Tarih : 12 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Güvenli Liman Altına Akın Ettiler! Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı(8/10)4

Altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle çeşitliliği ve müşterisi son yıllarda artan hesaplar, küresel gelişmelerden olumsuz etkilenmek istemeyen tasarruf sahiplerini "güvenli limana" çekti. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına da aracılık eden altın hesapları, jeopolitik risklerdeki artış ve döviz piyasasındaki oynaklığın etkisi ile geçen yıl rekor seviyeye yükseldi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, kıymetli maden depo hesaplarının tutarı, geçen yıl 24 milyar 103 milyon liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın 23 milyar 474 milyon lirası yurt içi, 629 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2016'da 17 milyar 445 milyon liraseviyesinde bulunuyordu. Bu da söz konusu tutarın 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 38,2 arttığına işaret etti.

BANKALARDA 153,6 TON ALTIN VAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı geçen yılın son işlem gününü 156 bin 900 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün 2017 sonunda 153,6 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2016 sonunda 132,5 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde bir yıllık süreçte 21,1 ton artış kaydettiğine işaret etti.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ALB Forex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk, altın hesaplarındaki yükselişin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz yerine altın tasarrufu yapma çağrısı ile başladığını söyledi.

Bunun dışında elinde tasarrufu olan ve faize duyarlı yatırımcıların bankaların altın depolarına yöneldiğini belirten Kuğucuk, hem Dünya Altın Konseyi hem de BDDK raporlarının yurt içinde yatırımcının altına ilgisini doğruladığını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Güvenli  Liman  Altına  Akın  Ettiler  Tüm  Zamanların  Rekoru  Kırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER