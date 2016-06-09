O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

gustavo için kıran kırana pazarlık!

GUSTAVO İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK!

Siyah-beyazlıların idari direktörü Ali Naibi, Copa Amerika'da mücadele eden 23 yaşındaki oyuncunun transferi için ABD'ye gitti. Kartal, Gustavo Gomez'de ısrarcı ve görüşmeler sürüyor.

Tarih : 09 Haziran 2016, 10:12
Puan Ver : Gustavo İçin Kıran Kırana Pazarlık!(6/10)6


Savunmanın göbeğine en az 3 takviye yapacak olan Beşiktaş, Arjantin'in Lanus takımında forma giyen Paraguaylı milli futbolcu Gustavo Gomez'in transferine yoğunlaşmış durumda.



Gökhan Keskin'den gelen “Dünyanın her yerinde sayısız maç izledim, Gustavo Gomez gibi stoper görmedim” şeklindeki rapor sonrası teknik heyetin de onayını alan siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için kıran kırana pazarlık yapıyor.



Beşiktaş'ın zor gözüken tüm transferler girişimlerinin çözüme ulaşmasında katkısı olan kulübün idari menajeri Ali Naibi, Copa Amerika'da Paraguay Milli Takımı'yla mücadele eden Gustavo Gomez'in transfer görüşmelerini yapmak için ABD'ye gitti. Bir süredir burada temaslarını sürdüren Ali Naibi, 1.87 boyundaki savunmacıyı Beşiktaş'a getirmek adına çok yoğun çaba sarf ediyor.



TALİPLERİ ÇOK



Porto, Sevilla, Benfica, Valencia ve Boca Juniors'ın da talip olduğu iddia edilen Gustavo Gomez'i elinden kaçırmak istemeyen Beşiktaş, genç oyuncunun menajeri ve kulübüyle yaptığı görüşmelerle fiyatları olabildiğince aşağı çekmeye çalışıyo








Etiketler: Gustavo  İçin  Kıran  Kırana  Pazarlık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER