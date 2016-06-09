

Savunmanın göbeğine en az 3 takviye yapacak olan Beşiktaş, Arjantin'in Lanus takımında forma giyen Paraguaylı milli futbolcu Gustavo Gomez'in transferine yoğunlaşmış durumda.







Gökhan Keskin'den gelen “Dünyanın her yerinde sayısız maç izledim, Gustavo Gomez gibi stoper görmedim” şeklindeki rapor sonrası teknik heyetin de onayını alan siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için kıran kırana pazarlık yapıyor.







Beşiktaş'ın zor gözüken tüm transferler girişimlerinin çözüme ulaşmasında katkısı olan kulübün idari menajeri Ali Naibi, Copa Amerika'da Paraguay Milli Takımı'yla mücadele eden Gustavo Gomez'in transfer görüşmelerini yapmak için ABD'ye gitti. Bir süredir burada temaslarını sürdüren Ali Naibi, 1.87 boyundaki savunmacıyı Beşiktaş'a getirmek adına çok yoğun çaba sarf ediyor.







TALİPLERİ ÇOK







Porto, Sevilla, Benfica, Valencia ve Boca Juniors'ın da talip olduğu iddia edilen Gustavo Gomez'i elinden kaçırmak istemeyen Beşiktaş, genç oyuncunun menajeri ve kulübüyle yaptığı görüşmelerle fiyatları olabildiğince aşağı çekmeye çalışıyo