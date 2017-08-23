Fenerbahçe'nin transferdeki hedeflerinden Gustavo Gomez'in menajeri Augusto Paraja, konuştu.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK, MİLAN'I BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe'nin Gomez için yaptığı teklifi, Milliyet'ten Senad Ok'a değerlendiren Paraja, "Fenerbahçe bize iyi bir teklif yaptı. Bundan dolayı mutluyuz. Aramızda hiçbir sorun yok. Transferin gerçekleşmesi için sadece Milan'ın kararını bekliyoruz. Son kararı Milan verecek." dedi.

"TRANSFER KONUSUNDA İYİMSERİM"

Gustavo Gomez'in menajeri, "Milan'ın ne istediğini ve detaylar ile ilgili çok fazla bilgi veremem. Ama ben bu transfer konusunda iyimserim. Gomez, Milan'da kalacak diye de bir açıklama yapmadım. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE FFP İÇİN KİRALAMAK İSTİYOR

Transferde gaza basan Fenerbahçe, Milano'ya Şekip Mosturoğlu ve Hasan Çetinkaya ile birlikte yaptığı çıkarma sonucu mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertlileri, Gustavo Gomez transferi için Milan ile yaptığı ilk temaslarda olumlu geri dönüş aldı.

Gustavo Gomez için Milan'a ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Fenerbahçe, Milan'dan gelecek cevabı beklemeye başladı. İtalyan ekibin yetkilileri, Fenerbahçe'ye transferin gerçekleşebileceğinin sinyallerini verirken, düşünmek ve kendi aralarında tartışmak için kısa bir süre istedi.

Fenerbahçe, Paraguaylı stoperi bonservisiyle almak istese de, FFP bütçesi nedeniyle geri adım attı. Milan ile yapılan görüşmelerde, oyuncunun gelecek sezon bonservisinin alınacağının sözü verildi.

Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu ve Hasan Çetinkaya, Gustavo Gomez transferini 1-2 gün içinde bitirerek İstanbul'a oyuncu ile birlikte dönmeyi planlıyor.

Kaynak: haberinburada