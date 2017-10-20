Yüzde yüz yerli ve milli silahlarla gerçekleştirilen ve üçüncüsü yapılan Ateş Serbest tatbikatında Fırtına obüsleri, milli piyade tüfeği ve Atak helikopterleri hedefleri tam isabetle vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün gösterildiği Ateş Serbest-2017 faaliyeti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, Atak helikopterleri, milli piyade tüfeği ve insansız hava araçlarının kullanıldığı faaliyette hedefler tam isabetle imha edildi.

KOMUTANLAR YERİNİ ALDI, FAALİYET BAŞLADI

Faaliyet, komutanların Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yerlerini almasının ardından başladı.

"Seçkin Gözlemci Günü"nü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, KK EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay da izledi.

"TEK ATIŞ VE VURUŞ"

"Ateş'in Gücü" sloganıyla gerçekleştirilen ve şehitler ile gazilere ithaf edilen faaliyet, piyadelerin atışlarıyla başladı. Atışlarda yerli üretim milli piyade tüfekleri kullanıldı. Hedeflerin tamamının vurulmasının ardından makineli tüfek nişancılarının atışlarına geçildi. Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından kundağa motorlu obüs atışı yapıldı. Biksi makineli tüfek nişancılarının atışları sonrası, keskin nişancı atışlarına geçildi.

HEDEFLER TAM İSABETLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Keskin nişancıların bir kilometrelik mesafedeki küçük hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, komuta kademesince beğeniyle takip edildi. "Tek atış ve vuruş" sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında roketatar ve yerli üretim bomba atar atışlarına geçildi. Görerek ve görmeyerek ateş desteği sağlayan havanlarla yapılan atışlarda da belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirildi.

Havan atışlarını tanksavar atışları takip etti. Kornet güdümlü tanksavarla yapılan atışlarda hedefler tam isabetle vuruldu. Tank ve zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen uçaksavarlarla yapılan atışların ardından farklı çaptaki havanlarla "baskı atışı" gerçekleştirildi.

Hedefteki havan mevzisinin imhasının ardından, yerli üretim Korkut'un da kullanıldığı hava savunma silah sistemlerinin atışlarına geçildi. Hava savunma silah sistemleri tarafından yapılan atışlarla insansız hava aracını temsil eden bir hedef de imha edildi.

SİHA VE İHA'LAR UÇTU

Ateş Serbest-2017'nin hava hücum harekatı kapsamında Sikorsky helikopterleri iki obüsü havadan atış sahasına getirdi. Helikopterlerden indirilen 75 milimetrelik obüs bataryalarının atışlarının ardından alandaki diğer obüslerin atışlarına geçildi.

Kundağa motorlu ve çekili obüslerin "görerek atışları" sonrasında silahlı ve mini insansız hava araçları tatbikat bölgesi üzerinde keşif uçuşu yaptı. SİHA'nın ve mini insansız hava aracının aldığı görüntüler, komutanların faaliyeti takip ettikleri alandaki ekranlara da yansıtıldı.

"GURURUMUZ FIRTINA"

Faaliyet, çok namlulu roketatarların ve obüslerin atışlarıyla devam etti. "Dünyanın en iyi kundağa motorlu obüsü" olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüsleri de tatbikatta görev aldı. 40 kilometre mesafeye kadar atış yapabilen obüslerin atışlarında hedefler tam isabetle vuruldu.

"Gururumuz Fırtına" anonsuyla yapılan atışlar sonrası obüs atışları devam etti. Fırtına ve diğer obüsler tarafından yapılan sis mermisi atışlarıyla gerçekleştirilen "sis perdesi" görevi sonrasında mayınlı sahalardan geçit açılması görevi icra edildi.

ATAKLAR CİRİT ATTI

Faaliyet kapsamında, belirlenen bölgenin mayınlardan temizlenmesi, engellerin açılmasının ardından taarruz helikopterlerinin atışlarına geçildi.

İlk atışları Atak'ların yaptığı faaliyet sırasında yerli üretim Cirit roketi de Atak'lar tarafından kullanıldı. Teröristle mücadele operasyonlarında da kullanılan Kobra ve Süper Kobra helikopterlerinin de yaptığı atışlarda hedefler imha edildi. Atışların ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığının "modern süvarileri" olarak nitelendirilen taarruz helikopterleri faaliyet alanından ayrıldı.

BORDO BERELİLER VE SAT'LAR ATIŞ YAPTI

Faaliyet, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Sualtı Taarruz Timleri personelinden oluşan keskin nişancıların atışlarıyla sürdü.

Deniz piyadelerinin makineli tüfek atışları sonrasında tank atışlarına geçildi. Hareket halindeki tanklarla duran hedeflere yapılan başarılı atışlar sonrasında Tow silah sistemleriyle atış gerçekleştirildi.

Faaliyet, Fırtına obüslerinin arazide intikal görevi yerine getirmesi sonrasında atışları, ardından yapılan obüs ve tank atışlarıyla tamamlandı. Faaliyetin sonunda Akar ve komutanlar başarılı personele plaket takdim etti, hatıra fotoğrafı çekildi.

ÜÇÜNCÜSÜ YAPILDI

Ateş Serbest-2017, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sevk ve idaresinde Deniz, Hava ve Özel Kuvvetler komutanlıkları personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Personele envanterdeki silah ve sistemlerin tanıtılması, bunların ateş güçlerinin gösterilmesi ve farklı sınıflara ait personelin diğer sınıflara ait silahları tanımasına yönelik yapılan faaliyete, harp okulu öğrencileri, astsubay meslek yüksekokulu komutanlıklarında eğitim gören öğrenciler ile tüm kuvvetlere mensup askeri personel katıldı.

Kaynak: haberinburada