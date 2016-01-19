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GÜRSEL TEKİN HAKKINDA CUMHURBAŞKANINA HAKARATTEN SUÇ DUYURUSU


GÜRSEL TEKİN HAKKINDA CUMHURBAŞKANINA HAKARATTEN SUÇ DUYURUSU
Tarih : 19 Ocak 2016, 14:33
Puan Ver : Gürsel Tekin Hakkında Cumhurbaşkanına Hakaratten Suç Duyurusu(8/10)5


Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde, Tekin'in kamuoyuyla paylaştığı 15 Ocak 2016 tarihli parti bildirisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "yargıyı etkilemek, mafya liderini himaye etmek ve mafya lideri üzerinden akademisyenleri tehdit etmekle" suçlandığı belirtildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen fiiller, hakaret kastıyla uydurulmuş iftiralardan ibarettir" ifadesi kullanılan dilekçede, Tekin'in, ifadeleriyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği bildirildi.








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