

Van'ın Gürpınar ilçesi Güzelsu jandarma karakoluna PKK'lı teröristler tarafından dün gece bomba yüklü araçla yapılan saldırının etkisi, gün ağarınca ortaya çıktı. Patlatılan araç hurda yığınına dönerken, karakolda da büyük hasar meydana geldi. Karakola Türk Bayrakları asılırken, dün gece teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Nihat Peker ise hastanede hayatını kaybetti.



Van'ın Gürpınar ilçesi Güzelsu jandarma karakoluna PKK'lı teröristler tarafından dün gece bomba yüklü araçla yapılan saldırının etkisi, gün ağarınca ortaya çıktı. Patlatılan araç hurda yığınına dönerken, karakolda da büyük hasar meydana geldi. Karakola Türk Bayrakları asılırken, dün gece teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Nihat Peker ise hastanede hayatını kaybetti.