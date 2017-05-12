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gürgen öz ve emily mahringer evleniyor!

GÜRGEN ÖZ VE EMİLY MAHRİNGER EVLENİYOR!

Gürgen Öz, uzun zamandır aşk yaşadığı Emily Mahringer ile önceki gece Cihangir'de görüntülendi.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 11:16
Puan Ver : Gürgen Öz Ve Emily Mahringer Evleniyor!(8/10)10


Çok keyifli görünen oyuncu, mutluluğunun nedeni sorulunca “Emily ile ilişkimizi taçlandırıyoruz, evleniyoruz!” dedi. Gürgen Öz, düğün tarihi sorulduğunda da şöyle konuştu: “Tarih belirlemedik henüz. Siz fotoğraflarımızı çekmeden az evvel evlenme teklifi ettim. Cevabı belli değil mi, yüzüm gülüyor. Emily beni çok mutlu etti, ben de onu mutlu edeceğim.”



Düğün tarihi hakkında bilgi vermeyen Gürgen Öz sevgilisi Emily Mahringer ile mutluluk pozları verdi.



 



kaynak:süperhaber








Etiketler: Gürgen  Öz  Ve  Emily  Mahringer  Evleniyor    haber

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