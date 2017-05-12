GÜRGEN ÖZ VE EMİLY MAHRİNGER EVLENİYOR!
Gürgen Öz, uzun zamandır aşk yaşadığı Emily Mahringer ile önceki gece Cihangir'de görüntülendi.
Çok keyifli görünen oyuncu, mutluluğunun nedeni sorulunca “Emily ile ilişkimizi taçlandırıyoruz, evleniyoruz!” dedi. Gürgen Öz, düğün tarihi sorulduğunda da şöyle konuştu: “Tarih belirlemedik henüz. Siz fotoğraflarımızı çekmeden az evvel evlenme teklifi ettim. Cevabı belli değil mi, yüzüm gülüyor. Emily beni çok mutlu etti, ben de onu mutlu edeceğim.”
Düğün tarihi hakkında bilgi vermeyen Gürgen Öz sevgilisi Emily Mahringer ile mutluluk pozları verdi.
kaynak:süperhaber
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