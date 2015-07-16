GÜRCÜ TEMİZLİKÇİDEN RUS MANKENLİ İNTİKAM!
Çalıştığı evin hanımı tarafından işten kovulan Gürcü kadın, genç ve güzel Rus arkadaşını Türkiye'ye çağırıp kadının kocasına aşk tuzağı kurdu.
ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ
Yıllardır kentte birçok evde temizliğe giden Gürcü kadın, kovulmayı gururuna yediremeyip, L.A.'dan intikam almak için plan yaptı. Öfkeli hizmetçi, genç ve güzel Rus arkadaşı İrina V.'yi tüm masraflarını karşılayacağını söyleyerek İzmir'e tatile davet etti. Sonra da eski patronundan intikam almak istediğini söyleyip yardım istedi.
FACEBOOK'TAN TANIŞTILAR
Rusya'da mankenlik de yapan İrina V., yardım talebini kabul etti. Genç manken, Facebook hesabından A.A.'ya arkadaşlık isteği gönderdi. İkili, İngilizce sohbet etmeye başladı. Geçen sürede İrina V., mühendisi kendisine aşık etti. Moskova'da bir inşaat firmasıyla anlaşarak İzmir'i terk eden koca, eşine de “Daha fazla para kazanmak için Moskova'ya gidiyorum” dedi.
GERÇEĞİ KENDİSİ ANLATTI
Akıl almaz planı kusursuz işleyen Gürcü hizmetçi, L.A.'nın evine gidip, “Kocan arkadaşımlaRusya'ya kaçtı” dedi. İntikamını almanın mutluluğuyla, "Geçmiş olsun" diyen hizmetçi, evden ayrıldı. Şoke olan L.A., telefonla ulaştığı kocasının itirafı üzerine yıkıldı. Mahkemeye koşup boşanma davası açtı.
'OYUN'DU 'AŞK' OLDU
Rus sevgilinin, eski hizmetçisiyle arkadaş olduğunu, kendisine tuzak kurulduğunu öğrenen mühendis A.A., İrina'yı sorguya çekti, “Hepsi Oyun muydu” diye sordu. İrina V., "İlk başta arkadaşıma yardım için başlamıştım. Ama sonra sana aşık oldum" yanıtını verdi. İkili, Rusya'da yaşama kararı aldı.
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