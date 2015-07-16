

ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ







Yıllardır kentte birçok evde temizliğe giden Gürcü kadın, kovulmayı gururuna yediremeyip, L.A.'dan intikam almak için plan yaptı. Öfkeli hizmetçi, genç ve güzel Rus arkadaşı İrina V.'yi tüm masraflarını karşılayacağını söyleyerek İzmir'e tatile davet etti. Sonra da eski patronundan intikam almak istediğini söyleyip yardım istedi.







FACEBOOK'TAN TANIŞTILAR







Rusya'da mankenlik de yapan İrina V., yardım talebini kabul etti. Genç manken, Facebook hesabından A.A.'ya arkadaşlık isteği gönderdi. İkili, İngilizce sohbet etmeye başladı. Geçen sürede İrina V., mühendisi kendisine aşık etti. Moskova'da bir inşaat firmasıyla anlaşarak İzmir'i terk eden koca, eşine de “Daha fazla para kazanmak için Moskova'ya gidiyorum” dedi.







GERÇEĞİ KENDİSİ ANLATTI







Akıl almaz planı kusursuz işleyen Gürcü hizmetçi, L.A.'nın evine gidip, “Kocan arkadaşımlaRusya'ya kaçtı” dedi. İntikamını almanın mutluluğuyla, "Geçmiş olsun" diyen hizmetçi, evden ayrıldı. Şoke olan L.A., telefonla ulaştığı kocasının itirafı üzerine yıkıldı. Mahkemeye koşup boşanma davası açtı.







'OYUN'DU 'AŞK' OLDU







Rus sevgilinin, eski hizmetçisiyle arkadaş olduğunu, kendisine tuzak kurulduğunu öğrenen mühendis A.A., İrina'yı sorguya çekti, “Hepsi Oyun muydu” diye sordu. İrina V., "İlk başta arkadaşıma yardım için başlamıştım. Ama sonra sana aşık oldum" yanıtını verdi. İkili, Rusya'da yaşama kararı aldı.