

Tiflis Mahkemesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün başkent Tiflis'te gözaltına alınan, FETÖ'ye ait Gürcistan'daki Özel Demirel Koleji yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk, kaçma tehlikesi göz önünde bulundurularak tutuklandı.







Açıklamada, Türkiye'de FETÖ üyeliğinden aranan Çabuk'un, Türkiye ve Gürcistan arasındaki anlaşma gereği Türkiye'ye iadesi konusunda yapılan duruşmanın ilk oturumunda 3 ay hapis cezası aldığı bildirildi.







kaynak:sabah