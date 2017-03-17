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gürcistan'da çığ: 1 ölü

GÜRCİSTAN'DA ÇIĞ: 1 ÖLÜ

Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinde çığ altında kalan yabancı turistin hayatı kaybettiği bildirildi.

Tarih : 17 Mart 2017, 16:42
Puan Ver : Gürcistan'da Çığ: 1 Ölü(8/10)5


Dağ Turizm Merkezleri Geliştirme Şirketi Başkan Yardımcısı İrakli Çirakadze, gazetecilere yaptığı açıklamada Gudauri Kayak Merkezi yakınlarında çığ düştüğünü, yasak bölgede kayak yapan turistlerden birinin çığ altında kalarak öldüğünü belirtti.



 



kaynak:sabah








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