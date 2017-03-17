GÜRCİSTAN'DA ÇIĞ: 1 ÖLÜ
Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinde çığ altında kalan yabancı turistin hayatı kaybettiği bildirildi.
Dağ Turizm Merkezleri Geliştirme Şirketi Başkan Yardımcısı İrakli Çirakadze, gazetecilere yaptığı açıklamada Gudauri Kayak Merkezi yakınlarında çığ düştüğünü, yasak bölgede kayak yapan turistlerden birinin çığ altında kalarak öldüğünü belirtti.
kaynak:sabah
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