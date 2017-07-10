GÜRBULAK SINIR KAPISI YOLUNDA BOMBA BULUNDU, ULAŞIM DURDU
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'na giden karayolu, kenarında el yapımı bomba bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'na giden karayolu, kenarında el yapımı bomba bulundu. Yol güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
BOMBA BULUNDU, YOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTUDoğubayazıt'a 15 kilometre uzaklıktaki Balandı Köyü yakınlarında arama- tarama faaliyeti yürüten askerler, bugün öğle saatlerinde Gürbulak Sınır Kapısı'na giden karayolu kenarında, PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirildiği belirlenen el yapımı bombayı tespit etti. Karayolu trafiğe hemen kapatıldı ve çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgede bomba uzmanları çalışma yaparken, karayolunun her iki tarafında araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Süper Lig'in Yeni Hakeminin Balodaki Görüntüleri Ortalığı Karıştırdı
- Şenol Güneş, Burak Yılmaz Ve Volkan Şen Transferine Onay Verdi
- Medipol Başakşehir'de Aurelien Chedjou'nun Ayağı Kırıldı, En Az 3 Ay Yok
- Şenol Güneş'le Çalışmak İsteyen Volkan, Beklemediği Cevabı Aldı
- İtalyan Ekibi Lazio, Selçuk İnan'ı Gözüne Kestirdi
DÜNYA HABERLERİ
- Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
- California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi
- Abd'den Pyd Terör Örgütüne 184 Tır'lık Askeri Sevkiyat
- Japonya'da Felaket! Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu: 18 Kişi Öldü 20 Kişi Hala Kayıp
- Almanya Çekiliyor İddiası Sonrası İncirlik'te Hareketli Dakikalar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar