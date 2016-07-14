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GÜRBULAK SINIR KAPISI GÜVENLİK NEDENİYLE GİRİŞ- ÇIKIŞA KAPATILDI


GÜRBULAK SINIR KAPISI GÜVENLİK NEDENİYLE GİRİŞ- ÇIKIŞA KAPATILDI
Tarih : 14 Temmuz 2016, 16:26
Puan Ver : Gürbulak Sınır Kapısı Güvenlik Nedeniyle Giriş- Çıkışa Kapatıldı(5/10)2


Sınır Kapısına çok yakın bir yerde toprağa gömülmüş bir tenekeden uzanan kablolar nedeniyle yaya ve araç trafiği durduruldu. Gümrük Sahası boşaltıldı ve bomba imha ekipleri çalışmaya başladı.



Gürbulak Sınır Kapısında toprağa gömülü halde fark edilen bir teneke ile bu kenekeye bağlı olarak uzanan kablolar, güvenlik görevlilerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine sabah saatlerinden itibaren Gümrük sahası boşaltıldı ve kapı, giriş- çıkışa kapatıldı. Doğubayazıt - Gürbulak karayolunda ise ikinci bir emre kadar ulaşım durduruldu.



Bölgeye çok sayıda asker ve zırhlı araç sevk edildi. Ağrı'dan bomba imha uzmanları Gürbulak'a getirildi. Tamamen boşaltılan gümrük sahasında yoğun güvenlik önlemleri altında çalışmalar başlatıldı. Doğubayazıt- Ağrı karayolunda TIR ve kamyon kuyruğu oluştu.








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