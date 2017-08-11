GURBETÇİLERİN DÖNÜŞ ÇİLESİ! KAPIKULE'DE KUYRUK 5 KİLOMETREYİ BULDU
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 5 kilometrelik kuyruk oluştu. Dönüş yolundaki gurbetçiler, aşırı sıcak havada zor anlar yaşadı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan 5 kilometrelik araç kuyruğunda saatlerce bekleyen gurbetçiler bunaltıcı sıcakta zor anlar geçirdiklerini dile getirdi.
"EZİYET YAŞIYORUZ"
Türkiye'de tatillini ailesiyle birlikte geçiren Sezer İnci, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyrukta neden beklediklerini bilmediğini belirterek, "Berlin'den Türkiye'ye geldik. Eziyetsiz ne kadar güzel tatil yaptık. Şu anda eziyet çekmeye başladık. 4 saatten beri bekliyoruz. Henüz gümrüğe gelemedik. Tek kapı çalışıyor. Gurbetçiye yazık değil mi? Biz vatanımıza geliyoruz. İzin yapacağız. Daha şimdiden eziyet yaşıyoruz. Bu eziyeti Sırpların yapacağını düşünmüştük. Ama burada yaşıyoruz" dedi.
"HER YIL AYNI ÇİLE"
Almanya'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen Cafer Atalay, her yıl aynı çile ile karşılaştıklarını anlattı. Atalay, "Her sene aynı görüntüler. Bunlar artık bitsin bir çare bulsunlar. 4 kilometrelik yol için 4 saattir bekliyoruz. Böyle bir çile olamaz. Polislere sorduk 6 kapı açık dediler. Şu anda görüldüğü gibi tek kapı çalışıyorlar. Allah'tan arabalar klimalı olduğu için dayanabiliyoruz. Bu insanlara ayıp, bu ülkeye yazık. 20 tane gişeden yalnızca tek kapı çalışıyor. Hollanda'ya gidiyoruz. Saatlerdir bekliyoruz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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