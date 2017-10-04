Türkiye'deki ev tekstilcileri, ihracatı artırmak için gurbetçilerle işbirliği yapacak. Gurbetçileri temsilci yapmayı hedefleyen firmalar, böylece ürünlerini daha iyi pazarlayıp satışlarını katlayacak.

Türkiye'de hammaddeden konfeksiyona kadar her türlü altyapı olmasına rağmen ürünleri satacak yeni pazarlar bulmakta ya da mevcut pazarlardaki satışlarını artırmada zorlanan ev tekstilcileri, yeni bir modelle sorunu çözmeye hazırlanıyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı aynı zamanda Türkiye Ev Tekstil Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TETSİAD) Denetleme Kurulu Üyesi Şerafettin Demir, "Yurtdışında yeni pazarlarda iş yaparken en büyük sıkıntılarımızın başında dil ve o bölgenin kültürünün bilmeyişimiz geliyor. Ama o bölgede iş yapan, orada yaşayan gurbetçilerimiz var. Onları bulup eğitip, bilinçlendirip markalarımızın temsilciliğini vereceğiz. Gurbetçilerimiz marka elçilerimiz olacak" dedi.

"TÜRKLERİ UYANDIRMAMIZ, ONLARI KAZANMAMIZ LAZIM"

Dünyanın her tarafında iş yapan bir Türk'ün mutlaka bulunduğunun altını çizen Demir, "Yerleşik Türkleri uyandırmamız, onları kazanmamız lazım" diye konuştu. Yurtiçinde daha fazla satış yapabilmek için daimi pazarlara ihtiyaç olduğunun altını çizen Demir, yılda bir iki kez yapılan fuarların ötesinde mobilyacılar sitesi gibi ev tekstiline ait de daimi fuarların olması gerektiğini söyledi. Demir, "Satış çarşıda olur ve biz bunu ancak daimi fuar, pazar alanlarıyla yapabiliriz" şeklinde konuştu.

"KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI"

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın ise ihracatta kötü günlerin geride kaldığını aktardı. Ev tekstilinde Avrupa'ya ihracatın çift rakamlara ulaştıklarını beilirten Aydın, bunun çok umut verici olduğunu kaydetti. Aydın, "Sektörümüzün kilogram ihracat fiyatı 12 dolar civarında. 1 kilo ev tekstilini 1 kilo otomotivden daha pahalıya satıyoruz. Otomotivde üretilen değerin yüzde 80'i dışarıdan gelirken ev tekstilinde yüzde 25'i dışarıdan geliyor. Yüzde 75'i Türkiye'de işleniyor" ifadelerini kullandı.

"ZENGİN ÇİNLİ TÜRK HAVLUSU İSTİYOR"

Rusya krizinin yeni pazarlara hızlıca girme kabiliyeti kazandırdığını anlatan Aydın, Uzakdoğu'ya dahi Türk ev tekstili ürünlerinin ulaştığını vurguladı. ABD'ye havlu, AB ve Çin'e ise en çok döşemelik kumaş ve perdenin satıldığını aktaran Aydın, "Çin'de en az 120 milyon zengin var. Zengin Çinliler de mobilyasında Türk kumaşı istiyor. Çinli bir mobilyacı mobilyasında Çin'de üretilmiş kumaş kullandığında 400 dolara, Türk kumaşı kullandığında ise 1.000 dolara satıyor" dedi. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada