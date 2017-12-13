GURBETÇİ MARKETLER AVRUPA'DA BİRLEŞTİ
Avrupa'daki Türk market zincirleri pazar paylarını artırmak için birleşiyor. 11 ülkeden 350'yi aşkın gurbetçi market temsilcisi, Avrupa Türk Perakendeciler Birliğini kuruyor.
Gurbetçi yerel market zincirleri Avrupa'daki yabancı rakiplerine karşı rekabette güç birliğine gidiyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, Danimarka, İsveç, Norveç, İskandinav ülkeleri, Litvanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Almanya ve İngiltere olmak üzere 11 ülkeden, 350'yi aşkın marketi temsil eden 35 kurucu üyenin Avrupa Türk Perakendeciler Birliği kuruluşu için çalışma başlattığını söyledi.
ORTAK SATIN ALMA
Birliğin 15 milyar euroluk pazarı temsil ettiğini belirten Altunbilek, "Hedefimiz 30 ülkeye yayılarak, 100 üyeye ulaşmak" dedi. Avrupa'daki marketlerin dev markalar karşısında kurumsallıktan uzak kaldığını aktaran Altunbilek, bir sorunları olduğunda tek başlarına çözmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Altunbilek, "Lojistik depo oluşturup ortak satın alım yapmalarını sağlayacağız. Türkiye'den ürün alımlarında zaman zaman yaşadıkları sıkıntıları da dernekleşmeyle birlikte azaltacağız" ifadelerini kullandı. Yerel marketlerde 90 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Altunbilek, "Marketlerde farklı ülke vatandaşları da çalışıyor. İşgücü maliyetli olduğu için de part-time eleman alıyorlar. Çalışanların eğitim sorununu akademi kurarak çözmeyi planlıyoruz" dedi. Altunbilek, birliğin 2018'de faaliyete geçeceğini dile getirdi.
PAZARI YÜZDE 10 BÜYÜTECEKLER
Birlik üyesi market tedarikçilerinden Yayla Agro Food yöneticisi Erkan Türkoğlu ise TPF önderliğinde Avrupa'daki yerel perakendeciler, toptancılar ve dağıtıcıların yılda bir, bir araya geldiğini söyledi. "Avrupa'daki rekabet, Türkiye'ye kıyasla çok daha büyük. Sadece bir market zinciri 50 milyar euroyu aşan ciro gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde İsviçre, Macaristan, Çekya Cumhuriyeti ve Polonya'dan da yeni üyelerimiz aramıza katılacak" diyen Türkoğlu, 2018 sonunda, Avrupa'da 5 bin Türk marketin paylaştığı 15 milyar euroluk pazarı yüzde 10 büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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