GURBETÇİ FUTBOLCU UMUT BOZOK'TAN GALATASARAY'I YIKAN HABER
Galatasaray'ın transferdeki gurbetçi adaylarından Umut Bozok, sezonu Nimes'te tamamlamak istediğini açıkladı.
Bu sezon Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes'te gösterdiği performansla Galatasaray'ın da transfer gündemine giren Umut Bozok, kariyeriyle ve performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Nimes'te mutlu olduğunu ve işlerin iyi gittiğini söyleyen Umut Bozok, sezonu da takımda tamamladıktan sonra transferi düşündüğünü dile getirdi.
"İŞLER ŞUAN İYİ GİDİYOR"
21 yaşındaki genç golcü yaptığı açıklamada "İşler şu an iyi gidiyor. Attığım goller beni çok mutlu ediyor. Ama dediğim gibi her maç gol atamam. Zaten her maç gol atabilseydim Şampiyonlar Liginde oynardım. Şu an yapmam gereken şey çalışmaya devam etmek ve bir sonraki maçta gol atmayı denemek" ifadelerini kullandı.
Ara transfer döneminde ayrılma durumuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Umut, "Ben sezonu Nimes'te tamamlamak istiyorum. Nimes benim profesyonel dünyada fark edilmemi sağladı. Hala da fark edilmemi sağlıyor" dedi.
"GÖNLÜM GALATASARAY İÇİN ATIYOR"
Umut Bozok, daha önce Fransız basınına yaptığı açıklamalarda ise Galatasaraylı olduğunu dile getirmiş ve "Gönlüm Galatasaray için atıyor. Fransa için konuşursam Lyon'u ve altyapı için yaptıklarını takdir ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon Ligue 2'de 14 golü bulunan Umut Bozok'un Nimes ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar