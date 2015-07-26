GURBETÇİ AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kaza Almanya'dan gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldi.
Gönen İlçesi'nde, Almanya'dan gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 68 yaşındaki Hanife Yaşar öldü, iki kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece Gönen Denizkent Mevkii'nde meydana geldi. İçinde Almanya'dan Balıkesir'deki yakınlarını görmeye gelen ailenin bulunduğu Adem Yaşar (49) yönetimindeki BN 752 JT plakalı otomobil, Denizkent Mevkii'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
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