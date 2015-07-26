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Gurbetçi aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

GURBETÇİ AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaza Almanya'dan gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldi.

Tarih : 26 Temmuz 2015, 11:50
Puan Ver : Gurbetçi Aile Kaza Yaptı: 1 Ölü, 2 Yaralı(7/10)6


Gönen İlçesi'nde, Almanya'dan gelen gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 68 yaşındaki Hanife Yaşar öldü, iki kişi de yaralandı.



Kaza, dün gece Gönen Denizkent Mevkii'nde meydana geldi. İçinde Almanya'dan Balıkesir'deki yakınlarını görmeye gelen ailenin bulunduğu Adem Yaşar (49) yönetimindeki BN 752 JT plakalı otomobil, Denizkent Mevkii'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.








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