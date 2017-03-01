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gupse özay'ın acı günü

GUPSE ÖZAY'IN ACI GÜNÜ

ÜNLÜ oyuncu Gupse Özay'ın amcası, çevre davalarıyla tanınan Avukat Senih Özay'ın kardeşi Mehmet Haşim Özay, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Tarih : 01 Mart 2017, 15:15
Puan Ver : Gupse Özay'ın Acı Günü(5/10)3


ÜNLÜ oyuncu Gupse Özay'ın amcası, çevre davalarıyla tanınan Avukat Senih Özay'ın kardeşi Mehmet Haşim Özay, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



İzmir'de, açtığı çevre davaları ile tanınan Avukat Senih Özay'ın üç kardeşinden biri olan  fotoğraf tutkunu Mehmet Haşim Özay, bu sabah kalp krizi sonucu vefat etti. Senarist, oyuncu, yönetmen ve yapımcı Gupse Özay'ın da amcası olan Mehmet Haşim Özay'ın ani ölümü, ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Senih Özay'ın kızı Gupse Özay da sosyal medya hesabından "Canım amcam benim" yazarak birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.



 



kaynak:haberler








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