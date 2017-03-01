GUPSE ÖZAY'IN ACI GÜNÜ
ÜNLÜ oyuncu Gupse Özay'ın amcası, çevre davalarıyla tanınan Avukat Senih Özay'ın kardeşi Mehmet Haşim Özay, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
ÜNLÜ oyuncu Gupse Özay'ın amcası, çevre davalarıyla tanınan Avukat Senih Özay'ın kardeşi Mehmet Haşim Özay, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir'de, açtığı çevre davaları ile tanınan Avukat Senih Özay'ın üç kardeşinden biri olan fotoğraf tutkunu Mehmet Haşim Özay, bu sabah kalp krizi sonucu vefat etti. Senarist, oyuncu, yönetmen ve yapımcı Gupse Özay'ın da amcası olan Mehmet Haşim Özay'ın ani ölümü, ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Senih Özay'ın kızı Gupse Özay da sosyal medya hesabından "Canım amcam benim" yazarak birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar