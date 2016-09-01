

Oyuncu Gupse Özay, sevgilisi Barış Arduç'un ailesiyle tanıştı. Arduç, kardeşi Onur'un hafta sonu Sapanca'da yapılan düğününe sevgilisi Gupse Özay ile birlikte katıldı.







Üstelik düğüne Gupse'nin annesi de gitti. İki aile tanıştı, gecenin ilerleyen saatlerinde kaynaştı. Özay, bir ara müziğin ritmine kapılıp sevgilisinin anneannesiyle oynadı. İki sevgili ardından halaya kalktı. Bu kez Barış Arduç, müstakbel kayınvalidesiyle birlikte halay çekti.