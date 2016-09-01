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gupse özay, barış arduç'un ailesiyle tanıştı

GUPSE ÖZAY, BARIŞ ARDUÇ'UN AİLESİYLE TANIŞTI

Özay, bir ara müziğin ritmine kapılıp sevgilisinin anneannesiyle karşılıklı oynadı

Tarih : 01 Eylül 2016, 09:27
Puan Ver : Gupse Özay, Barış Arduç'un Ailesiyle Tanıştı(9/10)11


Oyuncu Gupse Özay, sevgilisi Barış Arduç'un ailesiyle tanıştı. Arduç, kardeşi Onur'un hafta sonu Sapanca'da yapılan düğününe sevgilisi Gupse Özay ile birlikte katıldı.



Üstelik düğüne Gupse'nin annesi de gitti. İki aile tanıştı, gecenin ilerleyen saatlerinde kaynaştı. Özay, bir ara müziğin ritmine kapılıp sevgilisinin anneannesiyle oynadı. İki sevgili ardından halaya kalktı. Bu kez Barış Arduç, müstakbel kayınvalidesiyle birlikte halay çekti.








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