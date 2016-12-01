

Best FM'de Yasemin Şefik'in konuğu olan Gupse Özay'ın açıklamaları şöyle:







"SİNEMADA BAŞARILI OLAMAZSAM dizi MECBUR OLACAK"







Herkesin bir görümce tanıdığı, bildiği hikayeler var. Genelde cadı oluyorlar. Kimse yanlış anlamasın, ben de görümceyim. Abimin karısına ilk tanıştığımızda çok çektirmiştim. Dürüst olmak gerekirse ilk başlarda kıskandım, ağlama krizleri geçirdim."







"Sinemada başarılı olamazsam dizi mecbur olacak. Seviyorlar sağ olsunlar. Güzel teklifler geliyor. sinemada bir tane fim yaptım. Çok sevdim bu serüveni. Dizi gibi çok yorulmuyorsun. Sindire sindire, eğlene eğlene bir yola çıkıyorsun. Hayatını idame ettirmek için para kazanmak gerekiyor. Deli paracı bir tip de değilim. Diziye gerek yok. Sinema sektörü biterse, Allah korusun kapı çalmaya başlarım."







"YÖNETMENLİK EĞİTİMİ ALDIM, KİMSE 'FİLM ÇEKECEK MİSİN?' DİYE KİMSE SORMUYOR"







"Yönetmenlik eğitimi aldım. Film çekecek misin diye kimse sormuyor" dedi. İleride hakim olduğu bir hikayeyi yöneteceğini belirten komedyenin;"Kadın olarak az sayıdayız, kadın senarist, yönetmen, komedyen...kadınlarında topa girmesini çok isterim. Eğer bende ön ayak olabiliyorsam ne mutlu bana."







"ANNEM 'NEDEN KENDİNE BUNU YAPIYORSUN?' DİYOR"







"Annem diyor ki; Böyle tipten tipe neden kendine bunu yapıyorsun? Görümce tiplemesi çirkin değil, güzellik kaygısı olan biri hatta. Genç kızlarımızın da güzellik kayıgısı, estetik yaşının düşmesi, ambalaja çok önem verme içeiği önemsememe, ben güzel olayım da herkesi öyle alayım... gibi durumlar beni rahatsız ediyor."







"AŞK SAHNELERİNDE BANA GÜLME GELİR"







Barış Arduç ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Gupse Özay, "Sana bir jön bulalım ve dramada oyna desek" sözleri üzerine, "Kimsenin böyle bir beklentisi olmaz. Zaten bana öyle rollerde gülme gelir. Beni niye aldattın derken gülerim. Görsel güzel kadını oynayamam. Çok mimik kullanan biriyim. Ben komediden yürüyeyim" ifadelerini kullandı.







kaynak:milliyet