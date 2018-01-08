GÜNÜN İDDİASI: FENERBAHÇE OZAN'I BIRAKTIĞI AN GALATASARAY ALIR
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe Ozan'ı bırakırsa, Galatasaray alır. Fatih Terim ister Ozan Tufan'ı." dedi.
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'la sorun yaşayan Ozan Tufan'ın transferine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.
NTV Spor'da 90+ programına katılan Demirkol, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'la ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Ünlü yorumcu, "Fenerbahçe Ozan'ı bırakırsa, Galatasaray alır Ozan'ı. Fatih Terim ister Ozan Tufan'ı" ifadelerini kullandı.
AYKUT KOCAMAN OZAN TUFAN'I OYNATMAMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı ligin son maçlarında forma şansı vermemişti. İkili arasında sorun olduğu ortaya çıkarken milli futbolcunun takımdan ayrılacağı belirtilmişti.
Kaynak: haberinburada
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