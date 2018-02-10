1 Taşla 6 Kuş Vuracak
Günün İddiası: Başakşehir'e Yenilirse Son Maçı Olur
Barcelona, 86 Yıllık Rekorun Peşine Düştü
Galatasaray, Sneijder'in Ağabeyi Jeffrey'e De 700 Bin Euro Ödemiş
Eski Manchester Unitedlı Futbolcu Liam Millier, Kansere Yenik Düştü
Fikret Orman, Tatilde Beğendiği Percy Tau'yu Transfer Ediyor
Ve Atiba'da Mutlu Son
Şaka Değil Gerçek... Aziz Yıldırım Hoca Oluyor
Belhanda Transferindeki Beşiktaş Detayı Şaşkına Çevirdi
Cedi Osman, Nba'de Tarih Yazıyor
Ümraniye'de Ohal İlan Etti
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, İlgi Nedeniyle Salondan Çıkamadı
Haftanın Kritik Maçında Olimpiakos, Real Madrid'i Devirdi
Brezilya Milli Takımı, Beşiktaş'ın Tesislerinde Kamp Yapacak
Arda Turan'ın Sürpriz Evlilik Teklifinin Altından Bebek Çıktı
Durdurulan Soyağacı Uygulaması İçin Açıklama!
Son Paylaşımı Yorum Yağmuruna Tutuldu: İyi Döşemeler
Çocukları İçin At Olan Çağla, Gönülleri Fethetti
Aylık Maaşları, Dizi Sektörüne Yeni Boyut Kazandıracak
Burcu, İş Adamı Sevgilisini Evine Aldı

Günün iddiası: Başakşehir'e yenilirse son maçı olur

GÜNÜN İDDİASI: BAŞAKŞEHİR'E YENİLİRSE SON MAÇI OLUR

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, "Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e kaybederse Aykut Kocaman'ın son maçı olur. Çok agresif, çok bunalmış. Her maç bunu anlayabiliyorsun." dedi.

Tarih : 10 Şubat 2018, 14:00
Puan Ver : Günün İddiası: Başakşehir'e Yenilirse Son Maçı Olur(10/10)6

Kaya Çilingiroğlu TRT Spor'da yayınlanan 'Başlama Vuruşu' programında, pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini yorumladı. Çilingiroğlu ilginç iddialarda bulundu. İşte o sözler…

"KAFA ATINCA DENGELER DEĞİŞMİŞTİ"

"4 tane final maçı oynadı Fenerbahçe, yine final maçı oynuyor. Çekirge sıçrıyor şimdi, ciddi ve formda bir takımla oynuyor. Başakşehir mutlak favori; ama maç başında 10 kişi kalırsın ve planların değişir. Beşiktaş bunu yaşadı. Mutlak favori olduğu maçta Tosic gitti Van Persie'ye kafa attı. Dengeler değişti.

"FENERBAHÇE KAYBEDERSE AYKUT KOCAMAN'IN SON MAÇI OLUR"

Abdullah Hoca iyi bir taktisyen, sistematik bir şekilde ilerliyor. Fenerbahçe'nin hocası çok demoralize vaziyette. Başkan hiç ortada yok, herhalde seçimlere hazırlanıyor. Fenerbahçe kaybederse bu Aykut Kocaman'ın son maçı olur gibime geliyor. Çok agresif, çok bunalmış her maç bunu anlayabiliyorsun. Kötü bir sonuç alırsa bırakabilir gibi görünüyor.

"SOLDADO BEŞİKTAŞ'TA OYNASA ÇOK FARKLI OLURDU"

Van Persie de varken 4 santrforun 6 gol atmış. Soldado'yu çok beğeniyordum. Beşiktaş'ta oynasa çok farklı olabilirdi. Vuruş tekniği çok üstün bir oyuncu. Pereira ve Advocaat döneminin 10'da biri eleştirilmiyor Aykut Kocaman. Abdullah hoca oyun sistemini ayağı kötü olan iki stopere yapacak. Beşiktaş maçında Tosic'in üzerine baskı yaptırıyorum demişti. Formda bir Başakşehir var. Daha doğru dürüst bir 11 oturtmamış bir Fenerbahçe var karşısında."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Günün  İddiası  Başakşehir  E  Yenilirse  Son  Maçı  Olur    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER