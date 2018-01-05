Pijamalı Kalecinin Oğlu, Mirası Devraldı
Volkswagen, Türkiye'de Zirveyi Renault'a Kaptırdı
İlk Yerli Tüfeği, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı Kullanmaya Başladı
Real Madrid'in Stadındaki Turlarda Artık Bitcoin İle Ödeme Yapılabilecek
Transfer Resmen Açıklandı! Jeremy Menez, Club America'da
Galatasaray, Nigel De Jong Ayrılığını Kap'a Bildirdi
Volkan'dan Ozan Ve Robin Van Persie'ye Yeşil Işık: Dönsünler
Thomas Müller'den Beşiktaş İtirafı: Çok Sert Olacak
Thy, Airbus'tan 25 Adetlik Uçak Alımı İçin Anlaşma İmzalayacak
Cenk Tosun, Tek Başına 172 Şirketi Geride Bıraktı
Galatasaray'ın İlk Transferi, Bugün İstanbul'a Geliyor
Türk Akımı, Mayısta Türk Kıyılarına Ulaşacak
Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alınacak
Eski Gs'li Futbolcu İçin Olay Yaratan Yorum: Kız Arkadaşı Lanetledi
İsmail Kartal: Löw'le Çalışacaktım, Merkel Almanya'dan Ayrılmasına İzin Vermedi
Erzurum'a Kuruldu! 24 Saat Öncesinden Uyaracak
Vatandaşlar Dikkat! Devlete Fazla Para Ödüyor Olabilirsiniz
Şampiyonlar Ligi Tarihinde Bir İlk
Askerin 3 Öğün Yemek Maliyeti 28 Lirayı Bulacak
Cenk Tosun'un Everton Transferinde Pürüz Çıktı

Günün İddiası: Arda Turan, Başakşehir'le Anlaştı

GÜNÜN İDDİASI: ARDA TURAN, BAŞAKŞEHİR'LE ANLAŞTI

Yeni Şafak gazetesi, Arda Turan'ın Başakşehir ile 6 aylığına anlaştığını, sezon sonunda da Çin'e gideceğini yazdı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 12:30
Puan Ver : Günün İddiası: Arda Turan, Başakşehir'le Anlaştı(8/10)4

Katalan ekibinde forma şansı bulamayan ve bir süredir kendine takım arayan Arda Turan'ın Başakşehir'le el sıkıştığı belirtildi.

İstanbul ekibinin milli futbolcuyla 6 aylık kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve transferin bugün ya da pazartesi açıklanacağı ifade edildi. Milan ve Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen milli futbolcunun adı, Türkiye'den Beşiktaş'la da anılmıştı.

ÇİN'E GİDEBİLİR

Medipol Başakşehir Kulübü'nün yıl sonunda Çinli iş adamlarına satılacağı ve Arda Turan'ın da, kulübü satın alan iş adamının Çin'deki takımında bir yıl forma giyebileceği ifade ediliyor.

Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.

Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Günün  İddiası  Arda  Turan  Başakşehir  Le  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER