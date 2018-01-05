Yeni Şafak gazetesi, Arda Turan'ın Başakşehir ile 6 aylığına anlaştığını, sezon sonunda da Çin'e gideceğini yazdı.

Katalan ekibinde forma şansı bulamayan ve bir süredir kendine takım arayan Arda Turan'ın Başakşehir'le el sıkıştığı belirtildi.

İstanbul ekibinin milli futbolcuyla 6 aylık kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve transferin bugün ya da pazartesi açıklanacağı ifade edildi. Milan ve Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen milli futbolcunun adı, Türkiye'den Beşiktaş'la da anılmıştı.

ÇİN'E GİDEBİLİR

Medipol Başakşehir Kulübü'nün yıl sonunda Çinli iş adamlarına satılacağı ve Arda Turan'ın da, kulübü satın alan iş adamının Çin'deki takımında bir yıl forma giyebileceği ifade ediliyor.

Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.

Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada