

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçesine yapılan Beştepe Millet Camii açılışına katıldı.







AK Parti'nin Ankara Milletvekili Ertan Aydın, açılıştan sonra basının alınmadığı caminin içinde namaz sırasında çekilen bir kare fotoğrafı Twitter'da paylaştı.







Beştepe Millet Camii bugün dualarla açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Ak Partili vekiller de katıldı. Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında uzun zaman danışmanlığını da yapan ve şu anda Ankara Milletvekili olan Ertan Aydın da açılışa katılan isimler arasındaydı







Aydın, caminin içinde ise Anadolu Ajansı da dahil basının alınmadığı sırada çekilen bir kare fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.